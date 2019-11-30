Попавшийся пьяным за рулем в Пензе депутат Вдонин исключен из «Единой России» Политика

Пенза, 30 ноября 2019. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от избирательного округа №13, генеральный директор ОАО «Маяк» Владимир Вдонин, задержанный сотрудниками правоохранительных органов за пьяную езду, исключен из «Единой России». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой реготделения партии.

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«Владимир Вдонин исключен из рядов «Единой России» в соответствии со статьей 4.3.2 устава партии и выведен из состава фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области», — отмечается в тексте.

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Ранее секретарь пензенского реготделения «Единой России», председатель Законодательного собрания области Валерий Лидин заявил, что поведение депутата Владимира Вдонина «является не только противоречащим партийному уставу, но и общечеловеческим нормам».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 30 ноября Владимир Вдонин был задержан в Пензе сотрудниками правоохранительных органов за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

При этом, по словам ответственного секретаря комиссии «Единой России» по этике Евгения Ревенко, он имел при себе поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры.