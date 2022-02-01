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Число вакансий на рынке труда в Пензенской области за год увеличилось на 20%

16:13 | 01.02.2022 | Общество

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Пенза, 1 февраля 2022. PenzaNews. Число вакансий, заявленных работодателями Пензенской области в 2021 году, увеличилось по сравнению с 2020-м на 20%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда региона.

Число вакансий на рынке труда в Пензенской области за год увеличилось на 20%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 2021 году организациями области было заявлено для замещения 87 тыс. 814 свободных рабочих мест. Количество заявленных вакансий в 2021 году увеличилось на 14 тыс. 715 по сравнению с 2020 годом», — отметили в ведомстве.

В настоящее время в Пензенской области открыто около 13 тыс. вакансий, из них 70% — по рабочим профессиям.

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Наиболее востребованными в регионе являются профессии в сферах обрабатывающих производств, сельского хозяйства, здравоохранения, торговли.

Наиболее серьезный спад на рынке труда в Пензенской области наблюдался в сентябре 2020 года, когда уровень регистрируемой безработицы составлял более 5%, без работы находились почти 35 тыс. человек.

В 2021 году произошла стабилизация ситуации на рынке труда — численность занятого населения превысила допандемийный уровень, а число вакансий вдвое превысило число безработных.

На начало 2022 года уровень регистрируемой безработицы в Пензенской области составляет 0,8%.

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