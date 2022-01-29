EN
11:15:53 Суббота, 29 января
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе ищут хозяина жизни на зарплату от 70 тыс. рублей

09:37 | 29.01.2022 | Общество

Печать

Пенза, 29 января 2022. PenzaNews. Оператор недвижимости в Пензе ищет хозяина жизни, которому обещает платить от 70 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на список редких и необычных вакансий, составленный компанией HeadHunter.

В Пензе ищут хозяина жизни на зарплату от 70 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Работодатель не раскрыл в вакансии, что именно он вкладывает в понятие «хозяин жизни» и какими будут обязанности сотрудника.

В списке редких и необычных вакансий — курьер-разведчик, который должен не только доставлять товары и еду, но и посещать разные организации, собирая о них данные, эльф чистоты и повелитель пенных напитков.

В Санкт-Петербурге открыта вакансия дегустатора бургеров и фастфуда. Сотруднику предстоит посещать рестораны, кафе и фуд-корты и дегустировать бургеры, шаверму, закуски и напитки за счет компании.

В Смоленске ищут детектива торгового зала для предотвращения нештатных ситуаций, задержания и передачи в полицию нарушителей.

В Ростове-на-Дону открыта романтическая вакансия сопровождающего на свидания на крыше. Соискателю предлагают от 25 до 35 тыс. рублей.

Работодатели также разыскивают целый сонм сказочных персонажей в роли сотрудников. Так, в Челябинске требуется фея по корпоративной культуре, а в Москве — хранитель счастья пользователей.

Новости партнеров
Читайте также
В Сердобске открыт молодежный клуб РГО В Пензенской области за сутки подтверждено 245 случаев заражения коронавирусом
Энергетики «Пензаэнерго» повысили надежность электроснабжения в Земетчино УФАС возбудило дело в отношении «ТНС энерго Пенза»
В Пензе вакцинация детей от коронавируса пока организована в двух поликлиниках В пензенском банке «Кузнецкий» в продаже появились новые памятные монеты
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама