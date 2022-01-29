В Пензе ищут хозяина жизни на зарплату от 70 тыс. рублей Общество

Пенза, 29 января 2022. PenzaNews. Оператор недвижимости в Пензе ищет хозяина жизни, которому обещает платить от 70 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на список редких и необычных вакансий, составленный компанией HeadHunter.

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Работодатель не раскрыл в вакансии, что именно он вкладывает в понятие «хозяин жизни» и какими будут обязанности сотрудника.

В списке редких и необычных вакансий — курьер-разведчик, который должен не только доставлять товары и еду, но и посещать разные организации, собирая о них данные, эльф чистоты и повелитель пенных напитков.

В Санкт-Петербурге открыта вакансия дегустатора бургеров и фастфуда. Сотруднику предстоит посещать рестораны, кафе и фуд-корты и дегустировать бургеры, шаверму, закуски и напитки за счет компании.

В Смоленске ищут детектива торгового зала для предотвращения нештатных ситуаций, задержания и передачи в полицию нарушителей.

В Ростове-на-Дону открыта романтическая вакансия сопровождающего на свидания на крыше. Соискателю предлагают от 25 до 35 тыс. рублей.

Работодатели также разыскивают целый сонм сказочных персонажей в роли сотрудников. Так, в Челябинске требуется фея по корпоративной культуре, а в Москве — хранитель счастья пользователей.