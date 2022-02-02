В «Спутнике» и рядом с ним планируется строительство двух детсадов Общество

Пенза, 2 февраля 2022. PenzaNews. Строительство двух детских садов планируется в ближайшие два-три года на территории микрорайона «Город Спутник», где уже возведено восемь учреждений дошкольного образования, и рядом с ним.

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Как сообщила главный архитектор строительного холдинга «Термодом» Виктория Мазявкина, новые детсады будут рассчитаны на 340 мест.

«Сейчас ведется уже проектирование одного детского садика. Он будет размещен рядом с 13-й, 14-й очередью строительства на продолжении улицы Изумрудной. Реализация данного проекта запланирована уже на 2023 год. Этот детский сад будет рассчитан как и на детей «Города Спутника», и на близлежащую застройку», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1. Пенза» в программе «Город Спутник» — город счастливых», автором и ведущим которой является Динна Ишмухаметова.

Виктория Мазявкина добавила, что проектирование второго детсада, который будет размещен в 8-й очереди строительства, начнется в конце текущего года.

«Реализация данного объекта планируется на 2024 год», — уточнила она.

В настоящее время в «Спутнике» построено восемь детских садов.

В 2014 году был открыт первый корпус на 120 мест, в 2015-м — второй на 320 детей. В 2016 году состоялось открытие третьего корпуса, рассчитанного на 415 воспитанников.

Три детских сада были сданы в 2019 году, еще один введен в эксплуатацию в 2020-м.

Строительство восьмого детского сада в «Спутнике» было завершено в декабре 2021 года. Его открытие ожидается в марте.

Последние пять детсадов построены по одному типовому проекту. Они рассчитаны на 120 детей каждый, на шесть групп, две из которых ясельные — для детей от года до трех лет.

В двух детсадах есть бассейны, действуют кружки плавания и оздоровительной гимнастики.

По подсчетам специалистов холдинга «Термодом», в «Спутнике» на данный проживают более 40 тыс. человек, около 10 тыс. из них — дети; при этом детское население всего Пензенского района составляет порядка 15 тыс. человек.

Прогнозируется, что в перспективе с учетом освоения территории и строительства на ней современных многоэтажных жилых домов численность жителей «Спутника» может увеличиться в три раза — до 120 тыс. человек.