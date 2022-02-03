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Количество избирателей в Пензенской области за 2021 год уменьшилось почти на 16 тыс. человек

13:54 | 03.02.2022 | Общество

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Пенза, 3 февраля 2022. PenzaNews. Численность избирателей в Пензенской области сократилась за 2021 год на 15 тыс. 973 человека. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте облизбиркома.

Количество избирателей в Пензенской области за 2021 год уменьшилось почти на 16 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На 1 января 2021 года численность граждан, обладающих правом голоса на территории региона, составляла 1 млн. 48 тыс. 406 человек, на 1 января 2022-го — 1 млн. 32 тыс. 433. Разница в процентном соотношении — 1,52%.

Уменьшение количества избирателей произошло почти во всех муниципальных районах и городских округах, в том числе в Ленинском районе Пензы — на 1 тыс. 262 (1,83%), в Кузнецке — на 1 тыс. 179 (1,81%), в Сердобском районе — на 1 тыс. 62 (2,7%), в Каменском — на 989 (2,3%), в Первомайском районе Пензы — на 975 (0,99%).

Увеличение числа избирателей зафиксировано только в Пензенском районе — на 1 тыс. 419 (2,6%).

За прошлый год из Пензенской области выбыли 60 тыс. 623 избирателя, из них 32 тыс. 587 человек снялись с регистрационного учета в связи с переменой места жительства, 24 тыс. 870 — умерли, 2 тыс. 140 — призваны в ряды Вооруженных сил РФ, 553 — выбыли в места лишения свободы, 166 — были признаны судом недееспособными, 307 — по другим причинам.

За этот же период в Пензенскую область прибыли 44 тыс. 650 избирателей, из них 30 тыс. 651 — встали на регистрационный учет в связи с изменением места жительства, 2 тыс. 101 — прибыли из армии, 438 — из мест лишения свободы, 111 — приняли гражданство Российской Федерации, 10 тыс. 704 — достигли возраста 18 лет и еще 645 — по другим причинам.

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