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Все школы Пензенской области с 7 по 14 февраля уходят на внеплановые каникулы

15:28 | 03.02.2022 | Общество

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Пенза, 3 февраля 2022. PenzaNews. Внеплановые каникулы объявлены во всех школах Пензенской области с 7 по 14 февраля, чтобы прервать цепочку заражений. Это следует из сообщения, размещенного на сайте правительства Пензенской области.

Все школы Пензенской области с 7 по 14 февраля уходят на внеплановые каникулы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«С 7 по 14 февраля 2022 года ученики 1-11 классов Пензенской области уходят на кратковременные каникулы. Учебный материал будет освоен в полном объеме за счет уплотнения занятий, при необходимости будут использованы дни весенних каникул. Решение об этом школа примет самостоятельно, откорректировав учебный график», — говорится в тексте.

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В нем уточняется, что в настоящее время в Пензенской области на карантин по коронавирусу закрыто 1 тыс. 159 классов, по гриппу и ОРВИ — 1 тыс. 25; общее число детей, отсутствующих в школах в связи с карантинными мероприятиями, составляет около 25 тыс. человек, на больничном находятся более 900 педагогов.

«Мы подошли к эпидбарьеру. Нужно продолжать разрыв цепочек распространения инфекции, чтобы не допустить шквального роста заболеваемости. Внеплановые каникулы — вынужденная мера, направленная на то, чтобы удержаться от перехода на дистанционное обучение. Думаю, недели будет достаточно, чтобы ситуация улучшилась. Мы должны думать и о педагогах, которые болеют. Это не может не сказываться на учебном процессе», — цитирует губернатора Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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