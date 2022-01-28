Мельниченко прокомментировал введение в Пензенской области ограничений для несовершеннолетних Общество

Пенза, 28 января 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал ранее принятое решение о введении в регионе ограничений для несовершеннолетних.

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«Решению об ограничении предшествовали консультации с инфекционистами, врачами, экспертами в части распространения «омикрона», оно было принято по трем мотивам. Первый — прервать цепочки распространения инфекции, особенно среди детской группы населения, которые на сегодняшний день не привиты и не имеют коллективного иммунитета», — сказал глава региона во время встречи с представителями волонтерского движения в пятницу, 28 января.

«Второй момент состоит в том, что педиатрическая служба области имеет естественные пределы — и по количеству врачей-педиатров, и по детскому коечному фонду, который на сегодняшний день есть в Пензенской области. И по многим другим показателям. Понятно, что если мы не прервем цепочки распространения инфекции среди детей, в определенный момент можем подойти к такому барьеру, когда будем вынуждены отказывать в оказании плановой медицинской помощи другим детям, в том числе детям с хроническими заболеваниями. Просто потому, что сама педиатрическая служба будет настолько перегружена, а коечный фонд занят инфекционными больными, что дети, имеющие другие заболевания, не смогут получать нормального, качественного лечения. Это очень серьезный мотив, ради которого можно пойти на определенные ограничения», — пояснил Олег Мельниченко.

По его словам, третий мотив связан с тем, что, если не начать пресекать цепочки распространения инфекции в системе допобразования и там, где проводятся массовые мероприятия с детьми, то скоро этот вирус придет в общеобразовательные учебные заведения.

«И на определенном этапе нам придется просто закрыть все школы региона на карантин, перевести детей на дистанционное обучение. Вот чтобы такой катастрофический сценарий развития событий не воплотился в жизнь, мы вынуждены сейчас вводить ограничения в системе школьного и внешкольного дополнительного образования», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.