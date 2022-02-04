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Сгоревшее здание клуба санатория «Нива» под Пензой будет отремонтировано — Мельниченко

11:45 | 04.02.2022 | Общество

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Пенза, 4 февраля 2022. PenzaNews. Здание клуба детского санаторно-оздоровительного учреждения «Нива» под Пензой, где накануне произошел пожар, будет отремонтировано. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Сгоревшее здание клуба санатория «Нива» под Пензой будет отремонтировано — Мельниченко

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«От ребят поступает много вопросов о восстановлении клуба санатория «Нива». Отвечаю: в ближайшее время проведем обследование сгоревшего здания и приступим к капитальному ремонту», — написал глава региона в своем аккаунте в Instagram.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пожар в здании клуба детского санатория «Нива», расположенного в деревне Пановка Пензенского района, произошел днем 3 февраля.

Из санатория было эвакуировано свыше 100 человек — более 70 несовершеннолетних отдыхающих и персонал учреждения, при этом в самом здании клуба, которое соединено переходом со спальным корпусом, людей не было. Никто не пострадал.

По информации ГУ МЧС России по Пензенской области, площадь пожара составила около 300 кв. метров. Площадь здания клуба почти вдвое больше — 570 кв. метров.

По факту пожара прокуратура начала проверку.

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