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Олег Мельниченко поздравил ученых с Днем российской науки

09:25 | 08.02.2022 | Общество

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Пенза, 8 февраля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил ученых с Днем российской науки, который отмечается 8 февраля.

Олег Мельниченко поздравил ученых с Днем российской науки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Уважаемые ученые, научные работники, преподаватели, аспиранты и студенты! Поздравляю вас с Днем российской науки! Сегодня значимым приоритетом, ключевым драйвером развития по праву являются формирование эффективной инновационной среды, поддержка передовых научных центров, перспективных исследований, талантливой молодежи. Ваши плодотворные усилия направлены на выпуск современной конкурентоспособной продукции, призванной не только обеспечить потребности внутреннего рынка, но и завоевать мировые. В центре внимания — информационно-телекоммуникационные технологии, новации в строительстве, приборо- и машиностроении, сельском хозяйстве, медицине», — отметил глава региона.

«Успешно решить такую многогранную и ответственную задачу, конечно же, непросто, но убежден, что представителям российского научного сообщества это вполне по силам», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он пожелал ученым крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, а также новых свершений на благо России.

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