Глава Росгвардии присвоил звание капитана лыжникам Большунову и Спицову Общество

Пенза, 10 февраля 2022. PenzaNews. Глава Росгвардии Виктор Золотов присвоил воинское звание капитана российским лыжникам Александру Большунову, который является студентом Пензенского государственного университета, и Денису Спицову.

Фото: Kremlin.ru

«Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации олимпийскому чемпиону старшему лейтенанту Александру Большунову и серебряному призеру Олимпиады в Пекине старшему лейтенанту Денису Спицову присвоено звание «капитан». Соответствующий приказ подписал директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Росгвардии в четверг, 10 февраля.

В нем добавляется, что, с учетом того, что Александр Большунов и Денис Спицов достигли высоких спортивных показателей, позволивших обеспечить России мировое лидерство в лыжном виде спорта, очередное воинское звание присвоено им досрочно.