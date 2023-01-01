Парк имени В.Г. Белинского в Пензе намерены благоустроить за счет федеральных средств Общество

Пенза, 14 февраля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил ответственным лицам проработать вопрос благоустройства центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского за счет федеральных средств.

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«В 2023 году сделаем хороший планетарий, а сам парк не соответствует этому объекту, начиная с дорожек и заканчивая общим экстерьером. [...] Парком надо позаниматься. В него ездят со всей области, с детьми гуляют. Это очень знаковое, ключевое место для жителей. Не так должен выглядеть главный городской парк», — сказал глава региона в ходе заседания правительства Пензенской области в понедельник, 14 февраля.

«На следующий год будем заявляться в программы благоустройства общественных пространств федерального проекта. Давайте заявим на федеральное финансирование и наш парк имени Белинского, чтобы в течение 2023–2024 годов привести его в нормальное состояние», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.