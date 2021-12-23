Исторический облик планетария в Пензе будет полностью сохранен — Мельниченко Общество

Пенза, 23 декабря 2021. PenzaNews. Исторический облик пензенского планетария будет полностью сохранен. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко, комментируя ход реконструкции здания.

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«Давайте начнем с того, что реконструкция пензенского планетария возникла в ходе проведения дней Пензенской области в Совете Федерации. Постановление, которое подписала Валентина Ивановна [Матвиенко] по результатам дней Пензенской области, собственно, вот история происхождения. Тогда был окончательно решен вопрос по реконструкции», — напомнил губернатор во время прямой линии с гражданами, которая была показана в эфире региональных телеканалов и в соцсетях в среду, 22 декабря.

«Очень был большой всплеск внимания к планетарию летом, когда начали его разбирать. Я считаю, что, в принципе, это обоснованно. Планетарий — это символ Пензы, поэтому, естественно, жителям города небезразлично, какой он будет, как будут вестись работы. Поэтому был вот такой всплеск, обсуждения, вы все видели в средствах массовой информации, и я тоже все внимательно смотрел, когда его разбирали. Но, к сожалению, сохранить вот в том прежнем виде, в каком он был, было уже невозможно, потому что здание просто, ну, сгнило. И наша задача теперь — его восстановить максимально в том облике, в каком он был построен еще в 20-е годы прошлого века», — сказал глава региона.

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По его словам, работы ведутся с опережением графика, и весной следующего года начнется внутренняя отделка.

«В 2022 году мы закупаем оборудование. Это будет новое, современное, хорошее оборудование, где, как правильно тут было показано [в телесюжете], дети, заходя туда, ну, и взрослые тоже, — я сам с удовольствием ходил в свое время в планетарий — погрузятся вот в эту атмосферу космоса и космических исследований. И, поверьте, будет очень все красиво», — заверил Олег Мельниченко.

Он также выразил надежду, что первых посетителей пензенский планетарий примет в 2023 году.

«Вся обшивка, колонны, элементы украшения окон и так далее — они демонтированы, они сейчас законсервированы соответствующим образом, естественно, они будут после определенных реставрационных работ возвращены на прежнее место. То есть планетарий будет ровно такой, к какому жители привыкли. То есть исторический облик планетария, он полностью будет сохранен. Другое дело, что само каркасное решение, понятно, там другой совершенно фундамент, но на том же самом месте, но и, соответственно, тоже [...] деревянный каркас, там все это есть. Но внешний облик, он будет полностью соответствовать тому историческому облику, который всегда у планетария у нас был. Тем более что это одна из ключевых точек нашего парка главного, городского», — сказал губернатор.