Мельниченко обратился к жителям в связи с Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества Общество

Пенза, 15 февраля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратился к жителям региона в связи с Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

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«Уважаемые воины-интернационалисты! Уважаемые пензенцы! 15 февраля в нашей стране — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот торжественный день мы отдаем дань благодарной памяти солдатам, сержантам, офицерам, всем, кто с честью выполнил свой воинский интернациональный долг, самоотверженно отстаивал национальные интересы Отчизны», — отметил глава региона.

«В огне локальных войн и вооруженных конфликтов воины России прошли большую школу мужества и стойкости, испытали на прочность надежность воинского братства. Уверен, что молодое поколение российских военнослужащих, продолжая традиции старших поколений, будет также самоотверженно крепить оборонное могущество страны, оберегать священные границы великой Родины!» — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он также пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира, успехов во всех делах и начинаниях на благо Отечества.