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Появились в продаже билеты на рейсы «ИрАэро» в Симферополь и Анапу

11:59 | 17.02.2022 | Общество

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Пенза, 17 февраля 2022. PenzaNews. Продажа билетов на рейсы из Пензы в Симферополь и Анапу, которые будут осуществляться с конца мая – начала июня по сентябрь, стартовала на сайте авиакомпании «ИрАэро».

Появились в продаже билеты на рейсы «ИрАэро» в Симферополь и Анапу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Полеты в Крым будут выполняться по вторникам и воскресеньям.

Согласно сведениям, указанным на сайте перевозчика, из Пензы в Симферополь самолет будет отправляться утром, в обратном направлении — вечером. Время в пути — два часа.

Первый рейс намечен на 29 мая. Минимальная стоимость билета на эту дату в южном направлении на данный момент составляет 6 тыс. 550 рублей, в обратном — 4 тыс. 250 рублей.

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Улететь из Пензы в Анапу прямым рейсом «ИрАэро» можно будет только по субботам. Время отправления — 13.40, время в пути — менее двух часов. Из Анапы в Пензу самолет будет вылетать в 16.20 и прибывать в 18.20.

Первый рейс намечен на 4 июня. Билет на эту дату в южном направлении сейчас можно приобрести за 4 тыс. 950 рублей, в обратном — за 3 тыс. 550 рублей.

В настоящее время авиакомпания «ИрАэро» выполняет прямые рейсы из Пензы в Сочи, Санкт-Петербург, Москву и обратно. Периодичность полетов по каждому направлению — два раза в неделю.

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