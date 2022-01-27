Авиакомпания «Red Wings» открыла продажу билетов из Пензы в Анапу Общество

Пенза, 27 января 2022. PenzaNews. Продажа билетов на рейсы из Пензы в Анапу, которые будут осуществляться с конца мая по начало октября, стартовала на сайте авиакомпании «Red Wings».

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Согласно размещенным на нем сведениям, полеты из Пензы в Анапу и обратно будут выполняться один раз в неделю — по воскресеньям.

Первый рейс назначен на 29 мая. Минимальная стоимость билета на эту дату — 5 тыс. 345 рублей. Это тариф «Лайт» без багажа.

Стоимость билета на ту же дату по тарифу «Стандарт», который предусматривает провоз багажа весом до 23 кг, составляет 6 тыс. 845 рублей.

Вылет из Пензы намечен на 13.25, прибытие в Анапу — на 15.25.

Из Анапы в Пензу самолет будет отправляться в 16.25, прибывать в Пензу — в 18.25.

Таким образом, время в пути составит ровно два часа.

Ожидается, что полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с конца мая – начала июня по конец сентября – начало октября авиакомпания «Red Wings» также будет осуществлять рейсы из Пензы в Сочи и Симферополь. Продажа билетов на них открыта.