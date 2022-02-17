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Олег Мельниченко вручил награды отличившимся пензенцам

15:58 | 17.02.2022 | Общество

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Пенза, 17 февраля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручил отличившимся жителям региона награды в ходе торжественной церемонии, которая состоялась в Пензе в четверг, 17 февраля.

Олег Мельниченко вручил награды отличившимся пензенцам

Фото: Pnzreg.ru

В числе первых были отмечены медицинские работники.

«Труд пензенских врачей, медсестер, организаторов здравоохранения по противостоянию коронавирусной инфекции не раз был отмечен на федеральном и региональном уровнях. Сегодня мы вновь вручаем награды президента Российской Федерации, региональные награды медицинским работникам, которые внесли большой вклад в борьбу с COVID-19», — сказал губернатор.

Он также поблагодарил за труд педагогов, которым пришлось перестраивать свою работу в условиях пандемии.

«Верность профессии, организаторский талант, умение находить наилучшее решение в сложных ситуациях проявили многие педагоги. В период карантина и «дистанционок», массовой заболеваемости учителей и учеников школы региона прошли проверку на прочность и справились с нагрузками», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Шесть пензенцев удостоены знаков отличия Минобороны России за активное участие в поисковой работе.

Одиннадцати жителям региона вручена региональная награда «За сохранение исторической памяти».

Восемь сотрудников ЗАО «ТехГазСервис», обеспечивающих бесперебойную работу кислородных станций, отмечены почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской».

Памятным знаком «Сурский рубеж» награждена председатель совета ветеранов Никольского района Татьяна Михайлова, сообщает пресс-служба облправительства.

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