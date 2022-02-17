Режим повышенной готовности введен в Пензенской области из-за снегопада Общество

Пенза, 17 февраля 2022. PenzaNews. Режим повышенной готовности введен на территории Пензенской области из-за снегопада. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Мельниченко.

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«Ввести с 17 по 24 февраля 2022 года включительно режим повышенной готовности для органов управления и сил пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — ПTП РСЧС) на территории Пензенской области. Основанием введения режима повышенной готовности считать опасное метеорологическое явление — сильный снег (снегопад)», — говорится в документе, копия которого есть у ИА «PenzaNews».

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Из текста также следует, что исполнительным органам государственной власти поручено организовать межведомственное взаимодействие, привести в готовность имеющиеся в распоряжении силы и средства к реагированию «в случае возникновения аварий и катастроф на подведомственных объектах, объектах топливно-энергетического комплекса, социальной, жилищной, образовательной сферы, сферы культуры и здравоохранения».

Кроме того, в соответствии с распоряжением ГУ МЧС России по Пензенской области рекомендовано привести в готовность силы и средства на случай возникновения аварий и заторов на автодорогах из-за снегопада; региональному УМВД — усилить патрулирование трасс; главам администраций городских округов и муниципальных районов поручено проинформировать население о введении режима повышенной готовности и необходимости до минимума сократить выезды на личном транспорте на время непогоды.