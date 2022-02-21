Мельниченко возглавил оперштаб по оказанию помощи эвакуированным жителям Донбасса Общество

Пенза, 21 февраля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко возглавил оперативный штаб по оказанию помощи жителям, эвакуированным из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вчера был утвержден состав регионального штаба по координации деятельности исполнительных органов государственной власти, территориальных управлений федеральных ведомств, общественных организаций. Возглавил оперштаб губернатор Олег Мельниченко», — говорится в сообщении пресс-службы облправительства.

В нем отмечается, что первое заседание с участием ключевых должностных лиц правительства субъекта РФ состоялось в минувшее воскресенье, 20 февраля.

«Основная функция штаба — прием, размещение в пунктах временного проживания, всестороннее обеспечение, социальная защита и поддержка граждан, прибывающих из Донбасса», — сказано в тексте.