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Мельниченко возглавил оперштаб по оказанию помощи эвакуированным жителям Донбасса

10:20 | 21.02.2022 | Общество

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Пенза, 21 февраля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко возглавил оперативный штаб по оказанию помощи жителям, эвакуированным из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Мельниченко возглавил оперштаб по оказанию помощи эвакуированным жителям Донбасса

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вчера был утвержден состав регионального штаба по координации деятельности исполнительных органов государственной власти, территориальных управлений федеральных ведомств, общественных организаций. Возглавил оперштаб губернатор Олег Мельниченко», — говорится в сообщении пресс-службы облправительства.

В нем отмечается, что первое заседание с участием ключевых должностных лиц правительства субъекта РФ состоялось в минувшее воскресенье, 20 февраля.

«Основная функция штаба — прием, размещение в пунктах временного проживания, всестороннее обеспечение, социальная защита и поддержка граждан, прибывающих из Донбасса», — сказано в тексте.

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