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В Пензенскую область прибудут 2,1 тыс. человек, эвакуированных из ДНР и ЛНР — Мельниченко

17:43 | 21.02.2022 | Общество

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Пенза, 21 февраля 2022. PenzaNews. 2,1 тыс. человек, эвакуированных из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, прибудут в Пензенскую область в предстоящий вторник, 22 февраля. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенскую область прибудут 2,1 тыс. человек, эвакуированных из ДНР и ЛНР — Мельниченко. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Завтра мы ожидаем два железнодорожных состава с жителями Донбасса. В регион направлено 2,1 тыс. жителей, эвакуированных из Донецка и Луганска», — сказал он.

«В структуре беженцев от 35% до 45% — это дети. Мы готовимся к тому, чтобы создать максимально комфортные условия временного проживания для семей Донбасса. Особенно это касается малышей, которым в стрессовой ситуации приходится труднее всего. Постараемся сделать так, чтобы беженцы почувствовали наше дружеское участие, чтобы у них здесь было все необходимое», — отметил Олег Мельниченко.

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Он уточнил, что в регионе определены восемь объектов, где примут жителей ДНР и ЛНР.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, в настоящее время подготовлены места в санаториях имени Володарского и Кирова, «Березовой роще», гостиницах «Ласточка» и «Буртасы».

Кроме того, будут предоставлены места временного проживания в детском оздоровительном лагере «Звездочка» и санатории «Нива», а также на базе социального объекта в Леонидовке.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ситуация в Донбассе обострилась утром в минувший четверг, 17 февраля. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

На фоне этих событий 18 февраля власти ДНР и ЛНР объявили об организации выезда населения в Россию. На следующий день главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации.

На данный момент более 40 регионов России высказали готовность принять жителей ДНР и ЛНР и оказать им всю необходимую помощь.

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