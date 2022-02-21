В Пензенской области введен режим ЧС в связи с ожидаемым прибытием жителей Донбасса Общество

Пенза, 21 февраля 2022. PenzaNews. Власти Пензенской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с ожидаемым прибытием в регион эвакуированных жителей Донбасса.

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«Ввести с 21 февраля 2022 года для органов управления и сил пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — ПTП РСЧС) режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» регионального уровня реагирования. Основанием введения режима чрезвычайной ситуации считать необходимость решения вопросов размещения, социальной защиты и организации всестороннего обеспечения прибывших лиц. Границами зоны чрезвычайной ситуации определить всю территорию Пензенской области», — говорится в распоряжении губернатора, копия которого имеется у ИА «PenzaNews».

В документе содержится ряд поручений и рекомендаций министерствам и ведомствам.

Так, в частности, министерству труда, социальной защиты и демографии Пензенской области поручено обеспечить координацию деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам приема, размещения в пунктах временного размещения, трудоустройства, соцзащиты и поддержки прибывших лиц; министерству здравоохранения — обеспечить проведение первичного медосмотра, лабораторного исследования на предмет наличия новой коронавирусной инфекции; министерству образования — принять комплекс организационно-управленческих мер по обеспечению прибывших лиц, имеющих детей дошкольного возраста, местами в детсадах, по организации образовательного процесса в организациях общего и среднего профобразования, по организации отдыха, досуга и занятости обучающихся; министерству культуры и туризма — организовать проведение культурно-досуговых мероприятий; министерству общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей — организовать предоставление бесплатной юридической помощи; министерству цифрового развития, транспорта и связи — организовать доставку прибывших лиц в пункты временного размещения.

Управлению Роспотребнадзора по Пензенской области рекомендовано организовать контроль санитарно-эпидемиологической обстановки в пунктах временного размещения прибывших лиц; региональному УМВД — обеспечить сопровождение транспорта к пунктам временного размещения, усиленную охрану общественного порядка в местах временного размещения, мероприятия по миграционному и регистрационному учету прибывших лиц; ГУ МЧС России по Пензенской области — обеспечить взаимодействие сил и средств ПTП РСЧС по вопросам гражданской защиты, оказание экстренной психологической помощи.

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Главам администраций городских округов и муниципальных районов Пензенской области поручено обеспечить готовность сил и средств, привлекаемых к мероприятиям по приему, размещению и трудоустройству прибывших лиц; подготовить пункты временного размещения; обеспечить первоочередное жизнеобеспечение прибывших лиц в пунктах временного размещения.

«Министерству финансов Пензенской области обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего распоряжения, из резервного фонда правительства Пензенской области», — сказано в документе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ситуация в Донбассе обострилась утром в минувший четверг, 17 февраля. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

На фоне этих событий 18 февраля власти ДНР и ЛНР объявили об организации выезда населения в Россию. На следующий день главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации.

На данный момент около 30 регионов России, в том числе Пензенская область, высказали готовность принять жителей ДНР и ЛНР и оказать им всю необходимую помощь.