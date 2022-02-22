Мельниченко поручил тщательно проработать вопросы приема беженцев из Донбасса Общество

Пенза, 22 февраля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил тщательно проработать вопросы приема в регионе людей, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик.

Фото: Pnzreg.ru

«Важно, чтобы семьи с детьми были размещены на территории города Пензы, где есть возможность включить ребят в образовательный процесс», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области во вторник, 22 февраля.

По мнению главы регионы, особое внимание необходимо уделить организации обучения и досугу беженцев.

«У нас проводятся концерты, выступления, спортивные мероприятия, которые могут быть интересны людям. Для детей Донецка и Луганска нужно организовать занятия дополнительного образования», — отметил Олег Мельниченко.

«С дошкольниками и школьниками вопрос решим, но там есть еще и старшие ребята, возможно, студенты вузов и колледжей. Они тоже должны посещать учебные занятия», — добавил он.

Читайте также

Мельниченко прокомментировал решение президента РФ о признании ДНР и ЛНР

Ректор ПГУ, председатель совета ректоров вузов Пензенской области Александр Гуляков сообщил, что студенты Донбасса после уточнения специализации смогут посещать лекции и практические занятия в пензенских вузах и колледжах в качестве слушателей, а затем пройти тестирование, подтвердив объем полученных знаний, и получить соответствующий документ.

«Ребят нужно включать в учебный процесс, чтобы они не теряли времени», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 22 февраля стало известно о том, что в Пензу прибудут 737 человек, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик, при этом почти половина из них — дети.

Накануне губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что 22 февраля в регион прибудут 2,1 тыс. беженцев из Донбасса.