В Пензенской области заведениям общепита разрешили работать в любое время Общество

Пенза, 22 февраля 2022. PenzaNews. Ограничения на ночную работу кафе и ресторанов, работу фуд-кортов в торгово-развлекательных центрах и их посещение детьми без сопровождения взрослых, которые действовали в Пензенской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, отменены. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

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Так, в частности, признаны утратившими силу подпункты 3.4, 3.5 и 3.7 данного документа.

Согласно им, организациям общественного питания запрещалось оказывать услуги в период с 23.00 до 6.00, кроме обслуживания на вынос и доставки заказов; была приостановлена деятельность фуд-кортов, в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах, за исключением обслуживания на вынос и доставки; а также запрещалось нахождение лиц, не достигших 18-летнего возраста, в таких центрах и заведениях без сопровождения родителей или иных законных представителей.

Действие остальных ограничений, перечисленных в постановлении «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области», продлено по 31 марта.

Ранее был указан срок 28 февраля.