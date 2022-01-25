Режим повышенной готовности из-за коронавируса продлен в Пензенской области до конца зимы Общество

Пенза, 25 января 2022. PenzaNews. Режим повышенной готовности, введенный в Пензенской области в марте 2020 года из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлен по 28 февраля 2022 года. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №27 во вторник, 25 января.

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Кроме того, в соответствии с текстом документа, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», посещать предприятия общепита, культурные и спортивные мероприятия теперь можно не только по QR-коду о вакцинации либо перенесенном заболевании или справке о медотводе, но и при отрицательном результате лабораторного исследования (ПЦР-исследования или ИХА-теста) на COVID-19, который действителен 48 часов.

Пункт постановления, касающийся порядка проведения новогодних праздников в театрах, музеях, концертных залах и других учреждениях культуры, признан утратившим силу.