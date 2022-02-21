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В Пензе организовано три пункта сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

20:22 | 21.02.2022 | Общество

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Пенза, 21 февраля 2022. PenzaNews. Три пункта сбора гуманитарной помощи для жителей, эвакуированных из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, организовано в Пензе по поручению губернатора, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Олега Мельниченко. Это следует из сообщения министерства внутренней и информационной политики Пензенской области, поступившего в ИА «PenzaNews».

В Пензе организовано три пункта сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что пункты действуют на базе реготделения «Единой России» (2-ой проезд Свердлова, 27), многофункционального молодежного центра (улица Кирова, 51) и исполкома ОНФ в Пензенской области (улица Советская, 4); время работы — с 9.00 до 18.00.

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«В качестве гуманитарной помощи можно привозить бутилированную воду, сухое детское питание, консервы, крупы, сахар, соль, муку и другие продукты питания, одноразовую посуду, средства личной гигиены, полотенца и постельные принадлежности, а также канцелярские товары и детские игрушки», — сказано в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 22 февраля в Пензенскую область прибудут 2,1 тыс. беженцев из Донбасса, более трети из них — дети.

Для них подготовлены места в санаториях имени Володарского и Кирова, «Березовой роще», гостиницах «Ласточка» и «Буртасы».

Кроме того, будут предоставлены места временного проживания в детском оздоровительном лагере «Звездочка» и санатории «Нива», а также на базе социального объекта в Леонидовке.

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