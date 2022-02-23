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Пензенская область выделила 40 млн. рублей из резервного фонда на прием беженцев из Донбасса

13:07 | 23.02.2022 | Общество

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Пенза, 23 февраля 2022. PenzaNews. Правительство Пензенской области выделило 40 млн. рублей из резервного фонда на прием эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил губернатор, секретарь реготделения «Единой России» Олег Мельниченко по видеосвязи в ходе селекторного совещания партии, которое состоялось в Ростове-на-Дону 23 февраля.

Пензенская область выделила 40 млн. рублей из резервного фонда на прием беженцев из Донбасса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сейчас все люди находятся в местах временного размещения, снабжены всем необходимым, организовано горячее питание. [...] Из резервного фонда сейчас выделены средства [в размере] 40 миллионов [рублей] на первоначальное обеспечение, работаем», — сказал глава региона.

Он отметил, что среди прибывших — 378 детей, в основном до 14 лет.

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«На нас как никогда ложится задача, во-первых, провести полную диспансеризацию детей, во-вторых, организовать обучение детей в школе, кого необходимо — обеспечить местами в детских садах и организовать с ними культурную, досуговую работу, чтобы они переключились с тех ужасов, которые им пришлось пережить. Работа ведется планово», — пояснил губернатор.

По его словам, никаких особых проблем с приемом беженцев нет.

«Очень активно включилось в работу волонтерское движение. МЧС — вообще молодцы, вчера мы благодаря им сумели быстро организовать разгрузку состава. Подключился местный артиллерийский институт. Вчера были курсанты, которые помогали тяжелые вещи переносить. Бизнес организовал фонд помощи, сейчас идет сбор средств в поддержку [беженцев]», — цитирует РИА Новости Олега Мельниченко.

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