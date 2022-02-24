В Пензе депутаты принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса Общество

Пенза, 24 февраля 2022. PenzaNews. Депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области и Пензенской городской думе принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Фото: Zspo.ru

Так, например, депутат регионального парламента Людмила Глухова передала удлинители, микроволновые печи, электрические чайники, комплекты постельного белья.

Ее коллега Борис Кулагин доставил в пункт сбора помощи, расположенный в реготделении партии, холодильники и микроволновки.

Коллектив никольского хлебозавода, возглавляемый депутатом Заксобрания Юрием Старкиным, отправил более полтонны сушек и сухарей к чаю, а еще мыло, бумажные салфетки, туалетную бумагу и полотенца.

Также средствами личной гигиены помог другой парламентарий — генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» Игорь Борисов.

Депутат пензенской гордумы Денис Желиховский привез продукты питания, полотенца, мыло, зубную пасту.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по поручению губернатора Пензенской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Олега Мельниченко в Пензе организовано три пункта сбора гуманитарной помощи для жителей, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик.

Они действуют на базе реготделения «Единой России» (2-ой проезд Свердлова, 27), многофункционального молодежного центра (улица Кирова, 51) и исполкома ОНФ в Пензенской области (улица Советская, 4). Время работы — с 9.00 до 18.00.