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История всегда повторяется для тех, кто не вынес из нее для себя уроки — Олег Мельниченко

17:07 | 01.03.2022 | Общество

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Пенза, 1 марта 2022. PenzaNews. История всегда повторяется для тех, кто не вынес из нее для себя уроки. Такое мнение высказал губернатор Пензенской области, кандидат исторических наук Олег Мельниченко.

История всегда повторяется для тех, кто не вынес из нее для себя уроки — Олег Мельниченко. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я взрослел и начинал свой трудовой путь в 90-е годы. Время очень тяжелое для всей страны. Уверен, что те, кто его застал, прекрасно помнят постоянное ощущение беспокойства за завтра. Да, мы были молоды и нам было проще — основные проблемы легли на плечи наших родителей. Сегодня этими родителями являемся мы. Очевидно, что никто не хотел бы повторения событий того смутного времени. И настолько же очевидно, что тот период времени нашей страны — это в том числе «заслуга» наших «западных партнеров». Тех, кто рассказывал одно, а делал другое. В 90-е годы я учился и преподавал на историческом факультете. Я прекрасно помню развал российской науки, отсутствие финансирования и обреченность», — написал глава региона в своем аккаунте в Instagram.

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«Уже много позже, будучи членом Совета Федерации, я принимал участие в заседаниях Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, проходивших во французском Страсбурге. На повестке дня стояли вопросы положения русского языка на Украине и защиты прав русскоязычного населения. Мне уже лично пришлось столкнуться с политикой двойных стандартов со стороны европейских политиков: необоснованная критика, заведомо предвзятое отношение, психологическое давление на делегацию — это все то, что они всегда готовы пустить в ход для достижениях своих целей», — отметил Олег Мельниченко.

«История всегда повторяется для тех, кто не вынес из нее для себя уроки. Очевидно, что США и страны ЕС думали, что, уничтожив СССР, они навсегда уничтожат и Россию. Когда мы воспряли из пепла и обрели былую мощь, для них это стало полной неожиданностью. Для всех россиян украинцы — братский народ. Мы просто не могли оставить их в одиночестве, на растерзание безжалостной западной машине. Это было бы неправильно. И мы победим. Вместе», — подчеркнул пензенский губернатор.

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