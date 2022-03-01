История всегда повторяется для тех, кто не вынес из нее для себя уроки — Олег Мельниченко Общество

Пенза, 1 марта 2022. PenzaNews. История всегда повторяется для тех, кто не вынес из нее для себя уроки. Такое мнение высказал губернатор Пензенской области, кандидат исторических наук Олег Мельниченко.

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«Я взрослел и начинал свой трудовой путь в 90-е годы. Время очень тяжелое для всей страны. Уверен, что те, кто его застал, прекрасно помнят постоянное ощущение беспокойства за завтра. Да, мы были молоды и нам было проще — основные проблемы легли на плечи наших родителей. Сегодня этими родителями являемся мы. Очевидно, что никто не хотел бы повторения событий того смутного времени. И настолько же очевидно, что тот период времени нашей страны — это в том числе «заслуга» наших «западных партнеров». Тех, кто рассказывал одно, а делал другое. В 90-е годы я учился и преподавал на историческом факультете. Я прекрасно помню развал российской науки, отсутствие финансирования и обреченность», — написал глава региона в своем аккаунте в Instagram.

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«Уже много позже, будучи членом Совета Федерации, я принимал участие в заседаниях Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, проходивших во французском Страсбурге. На повестке дня стояли вопросы положения русского языка на Украине и защиты прав русскоязычного населения. Мне уже лично пришлось столкнуться с политикой двойных стандартов со стороны европейских политиков: необоснованная критика, заведомо предвзятое отношение, психологическое давление на делегацию — это все то, что они всегда готовы пустить в ход для достижениях своих целей», — отметил Олег Мельниченко.

«История всегда повторяется для тех, кто не вынес из нее для себя уроки. Очевидно, что США и страны ЕС думали, что, уничтожив СССР, они навсегда уничтожат и Россию. Когда мы воспряли из пепла и обрели былую мощь, для них это стало полной неожиданностью. Для всех россиян украинцы — братский народ. Мы просто не могли оставить их в одиночестве, на растерзание безжалостной западной машине. Это было бы неправильно. И мы победим. Вместе», — подчеркнул пензенский губернатор.