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Пензенский губернатор завел канал в Telegram

17:58 | 01.03.2022 | Общество

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Пенза, 1 марта 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко завел свой канал в мессенджере Telegram.

Пензенский губернатор завел канал в Telegram. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые жители Пензенской области! Дорогие земляки! Мне не нужно лишний раз напоминать — вы и сами знаете, какая ситуация складывается в мире вокруг нас в последнее время. Ситуация непростая, где постоянно нужно быть начеку. Буквально заново учиться отличать правду от вымысла. Против нашей страны, против нас с вами развернута активная информационная кампания. Наши соцсети наполняются сотнями фейков, часто сделанными очень искусно и за большие деньги. С каждым днем лжи в интернете становится все больше», — написал Олег Мельниченко.

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«Вы все видели фотографии поврежденных армией Украины жилых домов. Ответственность за эти ужасающие акты насилия над собственным населением Киев пытается переложить на Россию и ее войска. Для этого проводятся масштабные рекламные кампании в лояльных киевскому режиму соцсетях, направленные на дезинформацию и являющиеся откровенным информационным террором», — отметил он.

«В этой непростой ситуации принял для себя решение завести Telegram-канал. Положение меняется каждый день. Я не исключаю, что Instagram-аккаунт, через который мы ведем с вами продуктивную коммуникацию, будет безосновательно заблокирован. Призываю вас верифицировать всю информацию и не верить фейкам. Подписывайтесь на мой Telegram-канал. Давайте оставаться на связи в это тяжелое время», — призвал глава региона.

Канал Олега Мельниченко в Telegram был создан в минувшее воскресенье, 27 февраля.

На данный момент на Telegram-канал пензенского губернатора подписаны около 500 пользователей.

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