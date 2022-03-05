Губернатор Пензенской области объявил об отмене системы QR-кодов в регионе Общество

Пенза, 5 марта 2022. PenzaNews. Система QR-кодов в Пензенской области, введенная ранее из-за пандемии коронавируса, отменена с 5 марта. Об этом губернатор Олег Мельниченко сообщил в своем Telegram-канале.

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«Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Пензенской области постепенно улучшается. Я считаю, что нужно шаг за шагом отменять и ограничения, которые действуют в регионе», — написал он в субботу, 5 марта.

«С сегодняшнего дня в Пензенской области мы отменяем систему QR-кодов. Но масочный режим по-прежнему сохраняется, также необходимо проводить термометрию на входе в помещения и обрабатывать руки антисептиком», — добавил глава региона.

Ранее власти Пензенской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий и ограничения на заполняемость театров, музеев, галерей, кинотеатров и других учреждений.

Кроме того, было отменено требование о соблюдении социальной дистанции.