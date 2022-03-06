На здании правительства Пензенской области появилась буква Z Общество

Пенза, 6 марта 2022. PenzaNews. Буква Z накануне вечером появилась на здании областного правительства в Пензе. Фотографию в своем Telegram-канале разместил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Россия — великая страна. Родина десятков народов, миллионов людей. Великих людей, ищущих справедливости и честности. Тех, кто всегда станет горой за своих земляков и соотечественников. За всех наших в любой точке мира. Это наш характер! Это мы!» — написал глава региона.

Свою запись он сопроводил хештегами #ZaМир, #ZaПрезидента и #СвоихНеБросаем.

Латинская буква Z стала неофициальным символом поддержки специальной военной операции России по защите Донбасса.

Ее размещают на своих страницах пользователи соцсетей, наносят на автомобили, дома и одежду, выражая таким образом поддержку российским военным.

Ранее Минобороны РФ объяснило, что буква Z на российской военной технике, которая участвует в спецоперации, означает «За победу», а литера V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».