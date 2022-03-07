Пензенскому офицеру Алексею Панкратову присвоено звание Героя России Общество

Пенза, 7 марта 2022. PenzaNews. Звание Героя России за мужество, проявленное в ходе спецоперации по защите Донбасса, присвоено заместителю командира ракетного зенитного дивизиона Алексею Панкратову, который проходит службу в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Фото: T.me/omelnichenko

«Рад поздравить заместителя командира ракетного зенитного дивизиона Алексея Панкратова, который проходит службу в Пензенской области, с присвоением ему звания Героя России! Капитан Панкратов силами своего дивизиона уничтожил пять беспилотников «Байрактар» и сбил самолет Су-25, прикрыв нашу мотострелковую бригаду», — написал глава региона.

Он добавил, что Минобороны России также отметило героизм выпускника Пензенского артиллерийского инженерного института Дмитрия Абакумова.

Фото: T.me/omelnichenko

«Под командованием майора [Абакумова] его дивизион уничтожил 10 боевых машин и системы залпового огня «Град», а также ликвидировал командный пункт противника», — пояснил губернатор.

Олег Мельниченко пожелал российским солдатам и офицерам «исполнить свой долг и в ближайшее время завершить спецоперацию, вернув Украине мирное небо».