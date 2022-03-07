В Пензе прошел автопробег в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине

Десятки машин с флагами России, а также буквами Z и V, как на российской военной технике, проехали по улицам Пензы от стелы «Росток» до мемориального комплекса «Афганские ворота».
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале разместил видео автопробега и заявил, что гордится земляками.
«Бесконечно горжусь своими земляками. Нашим бойцам крайне необходима поддержка соотечественников для поднятия боевого духа. Уверен, что мы и дальше будем принимать участие в офлайн-акциях в поддержку нашей армии. Сила в правде. И эта правда за нами!» — написал глава региона.
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