В Пензе прошел автопробег в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине Общество

Пенза, 7 марта 2022. PenzaNews. Автопробег в поддержку российских военных, которые принимают участие в спецоперации на Украине, прошел в Пензе в минувшее воскресенье, 6 марта.

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Мероприятие было организовано федерацией бокса Пензенской области.

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Десятки машин с флагами России, а также буквами Z и V, как на российской военной технике, проехали по улицам Пензы от стелы «Росток» до мемориального комплекса «Афганские ворота».

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале разместил видео автопробега и заявил, что гордится земляками.

«Бесконечно горжусь своими земляками. Нашим бойцам крайне необходима поддержка соотечественников для поднятия боевого духа. Уверен, что мы и дальше будем принимать участие в офлайн-акциях в поддержку нашей армии. Сила в правде. И эта правда за нами!» — написал глава региона.