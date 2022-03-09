В Кузнецке простились с Михаилом Афанасовым, погибшим в ходе спецоперации на Украине Общество

Пенза, 9 марта 2022. PenzaNews. Церемония прощания с Михаилом Афанасовым, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине, состоялась в Кузнецке Пензенской области в среду, 9 марта.

Фото: Pnzreg.ru

Как отметил губернатор Олег Мельниченко, «нет таких слов, которые могли бы выразить горе матери, родных и близких».

«Михаил отдал жизнь за безопасность нашей страны, за людей Донбасса. Если бы мы не начали операцию на территории Украины, сейчас имели бы сотни тысяч погибших в Луганске и Донецке. Практически мы упредили действия киевского режима, которые планировались на начало марта. Михаил отдал жизнь за правду, за нас с вами», — подчеркнул глава региона.

Он добавил, что, общаясь с эвакуированными жителями Донбасса, смотрел в глаза женщин и детей, восемь лет живших под бомбежками, и видел их боль.

«Михаил погиб героически, защищая наших людей. Светлая память о его жизни и подвиге всегда будет жить в наших сердцах», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

За проявленный героизм во время исполнения боевого задания указом президента России рядовому Михаилу Афанасову посмертно присвоена высокая государственная награда — орден Мужества. Он будет вручен матери солдата, воспитавшей шестерых детей.

Михаила Афанасова похоронили на Центральном кладбище города Кузнецка с воинскими почестями.