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За участие в несанкционированных публичных мероприятиях двое пензенцев привлечены к ответственности

18:44 | 09.03.2022 | Общество

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Пенза, 9 марта 2022. PenzaNews. Двое граждан привлечены к ответственности за участие в несанкционированных публичных мероприятиях в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УМВД России по Пензенской области в среду, 9 марта.

За участие в несанкционированных публичных мероприятиях двое пензенцев привлечены к ответственности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Один из граждан 1957 года рождения находился на улице Московской. Он осуществлял публичное мероприятие в форме одиночного пикета, при этом выражал свое политическое мнение с использованием средств наглядной агитации в виде плаката. Сотрудниками полиции был составлен протокол об административном правонарушении, и судьей Октябрьского районного суда города Пензы мужчине вынесено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей», — сказано в тексте.

«Другой гражданин 1995 года рождения, находясь на улице Максима Горького, принял участие в публичном мероприятии в форме пикета, в ходе которого демонстрировал плакат. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренным ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ. Впоследствии судьей Ленинского районного суда города Пензы административный протокол был рассмотрен и вынесено наказание в виде административного ареста сроком 15 суток», — добавляется в пресс-релизе.

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