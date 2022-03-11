Пензенский губернатор отказался от Instagram Общество

Пенза, 11 марта 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что прекращает публикацию сообщений в своем аккаунте в соцсети Instagram, входящую в компанию Meta, которую Генпрокуратура России требует признать экстремистской организацией.

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«Я принял решение приостановить размещение своих постов в Instagram. Причина — в экстремистской позиции американской компании Meta, которой принадлежат социальные сети Instagram и Facebook. [...] Instagram стал той онлайн-платформой, с помощью которой мы вместе решили большое количество вполне реальных проблем нашей области. Возможно, компания Meta изменит информационную политику, вспомнив принципы гуманности, о которых она любит заявлять. Тогда мы сможем возобновить наше общение в Instagram», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 11 марта.

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Он отметил, что Meta много лет декларировала демократические ценности и призывала пользователей уважать друг друга, но «все эти заявления оказались дешевым лицемерием».

«Накануне представители компании официально заявили, что снимают запрет на призывы к насилию, если речь идет о насилии по отношении к россиянам. Я в корне не приемлю любые проявления русофобии. Против нас идет настоящая война. Пока информационная. Но, видимо, представители западного истеблишмента и бизнес-кругов очень хотят, чтобы вред россияне получили самый настоящий. Я считаю недопустимым продолжать общение в социальной сети, где целенаправленно взят курс на разжигание вражды и ненависти между народами», — подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко добавил, что продолжит вести свои аккаунты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».