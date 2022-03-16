Умер Валерий Маркин Общество

Пенза, 16 марта 2022. PenzaNews. Почетный работник высшего профессионального образования России, доктор социологических наук, профессор Валерий Маркин, который с 1999 по 2005 годы возглавлял институт государственной службы и управления при губернаторе Пензенской области, а с 2006 года работал руководителем центра региональной социологии и конфликтологии Института социологии ФНИСЦ РАН, скончался на 75-м году жизни.

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«Валерий Васильевич Маркин — талантливый управленец, ученый и организатор науки. Закончив два университета по специальностям «История» и «Социология», он работал заведующим кафедрой Пензенского государственного университета, директором института государственной службы и управления [при губернаторе] Пензенской области, директором Приволжского дома знаний, а с 2006 года — руководителем центра региональной социологии и конфликтологии и главным научным сотрудником Института социологии РАН», — говорится в некрологе, размещенном на сайте института.

«Валерий Васильевич признан ведущим специалистом в области социологии социальной структуры, социальных институтов и процессов, социологии регионов. Его работоспособность была поистине безграничной: в рамках проектов Института социологии ФНИСЦ РАН ученый посетил практически все субъекты РФ», — отмечается в тексте.

В нем подчеркивается, что Валерий Маркин обладал заслуженным авторитетом в научном сообществе социологов и представителей других гуманитарных наук.

«Он избирался вице-президентом Международной академии инновационных социальных технологий, вице-президентом Академии наук социальных технологий и местного самоуправления; действительным членом Российской академии естественных наук, Российской академии социальных наук, Международной академии корпоративного управления; [...] являлся экспертом и консультантом Счетной палаты РФ, аналитического центра при правительстве, научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ; входил в состав ВАК Минобрнауки по социологии», — сказано в некрологе.

«В центре региональной социологии и конфликтологии он сумел стать не только руководителем, но и талантливым наставником, чутким другом, умевшим внимательно относиться к каждому сотруднику, сплотить коллектив и настроить его на конструктивную и эффективную работу. Лидерство, компетентность, энергичность, а вместе с ними доброта и человечность В.В. Маркина признавались всеми знавшими его коллегами, делали душой коллектива, создавали творческую атмосферу. Он был открыт всему новому: людям, идеям, направлениям исследовательской деятельности. В.В. Маркин с одинаковой ответственностью и доброжелательностью относился к организации любого мероприятия — от научной конференции до праздничного вечера. Таким он и останется в памяти всех, кому посчастливилось общаться с этим замечательным человеком», — добавляется в тексте.

Помимо сотрудников центра региональной социологии, глубокие и искренние соболезнования родным и близким Валерия Маркина выразили представители Южно-Российского филиала ФНИСЦ РАН и Института социологии и регионоведения Южного федерального университета, а также Союза малых городов России.