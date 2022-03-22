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Начато формирование совета по развитию институтов гражданского общества при губернаторе Пензенской области

12:34 | 22.03.2022 | Общество

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Пенза, 22 марта 2022. PenzaNews. Процедура формирования совета по развитию институтов гражданского общества при губернаторе Пензенской области начата в регионе. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Начато формирование совета по развитию институтов гражданского общества при губернаторе Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По поручению Олега Мельниченко в регионе начата процедура формирования совета по развитию институтов гражданского общества при губернаторе Пензенской области. Ранее глава субъекта Российской Федерации отмечал, что происходящие события требуют новых форм работы и подходов в решении задач, стоящих перед общественными организациями», — сказано в сообщении, размещенном на сайте регионального правительства во вторник, 22 марта.

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«К участию в составе совета приглашаются эксперты, представители общественных объединений и иных некоммерческих организаций (в том числе без образования юридического лица), действующих на территории Пензенской области, иных организаций, целью деятельности которых является развитие институтов гражданского общества, социальная и гуманитарная поддержка граждан, укрепление общероссийской гражданской идентичности, патриотическое воспитание населения, борьба с идеологией неонацизма. Членами совета могут стать граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет», — добавляется в тексте.

Из него следует, что документы от кандидатов, в числе которых заявление о включении в состав совета, анкета, согласие на обработку персональных данных, а также решение о выдвижении кандидата, принятое общественным объединением или иной НКО, принимаются в министерстве внутренней и информационной политики Пензенской области до 22 апреля.

«Документы, представленные или направленные по почте позже установленного срока, рассмотрению не подлежат», — указано в сообщении.

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