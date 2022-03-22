Начато формирование совета по развитию институтов гражданского общества при губернаторе Пензенской области Общество

Пенза, 22 марта 2022. PenzaNews. Процедура формирования совета по развитию институтов гражданского общества при губернаторе Пензенской области начата в регионе. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

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«По поручению Олега Мельниченко в регионе начата процедура формирования совета по развитию институтов гражданского общества при губернаторе Пензенской области. Ранее глава субъекта Российской Федерации отмечал, что происходящие события требуют новых форм работы и подходов в решении задач, стоящих перед общественными организациями», — сказано в сообщении, размещенном на сайте регионального правительства во вторник, 22 марта.

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«К участию в составе совета приглашаются эксперты, представители общественных объединений и иных некоммерческих организаций (в том числе без образования юридического лица), действующих на территории Пензенской области, иных организаций, целью деятельности которых является развитие институтов гражданского общества, социальная и гуманитарная поддержка граждан, укрепление общероссийской гражданской идентичности, патриотическое воспитание населения, борьба с идеологией неонацизма. Членами совета могут стать граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет», — добавляется в тексте.

Из него следует, что документы от кандидатов, в числе которых заявление о включении в состав совета, анкета, согласие на обработку персональных данных, а также решение о выдвижении кандидата, принятое общественным объединением или иной НКО, принимаются в министерстве внутренней и информационной политики Пензенской области до 22 апреля.

«Документы, представленные или направленные по почте позже установленного срока, рассмотрению не подлежат», — указано в сообщении.