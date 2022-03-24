Ряд объектов капстроительства в Пензенской области будут профинансированы с опережением Общество

Пенза, 24 марта 2022. PenzaNews. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин поддержал просьбу губернатора Пензенской области Олега Мельниченко об изменении сроков финансирования ряда объектов капитального строительства, что позволит завершить их раньше намеченных сроков.

Фото: Pnzreg.ru

«Мы проанализировали свою возможность ускориться по строительству инфраструктуры, нужно решение о переносе конкурсных средств. Речь идет о двух проектах в размере 1 млрд. 24 млн. рублей», — сказал губернатор в ходе заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию, которое прошло под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина в четверг, 24 марта.

«Это проект «Многоквартирная жилая застройка района Арбеково», надо включить в него дополнительный объект «Строительство транспортной развязки через автодорогу М5 «Урал», который законтрактован и строится. Прошу рассмотреть возможность перераспределения финансирования с 2023-го на 2022 год. Это позволит завершить реализацию проекта уже в текущем году, а строительство развязки — в 2023 году», — пояснил Олег Мельниченко.

Читайте также

Третий этап реконструкции дороги в районе улицы 40 лет Октября назван самым сложным

По его словам, опережающее финансирование также необходимо в рамках третьего этапа реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной в Пензе.

Кроме того, глава региона озвучил аналогичные инициативы, касающиеся объектов программы «Стимул» — кольцевого водопровода на улице Побочинской и магистральных сетей ливневой канализации в микрорайоне №8 Арбеково. При опережающем финансировании федерального центра они могут быть построены уже в этом году.

Марат Хуснуллин поддержал предложения Олега Мельниченко, соответствующие поручения были даны в ходе заседания, сообщает пресс-служба облправительства.