Третий этап реконструкции дороги в районе улицы 40 лет Октября назван самым сложным Общество

Пенза, 5 февраля 2021. PenzaNews. Третий этап реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной в Пензе является самым сложным. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области в пятницу, 5 февраля.

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«Третий самый сложный и самый капиталоемкий этап реконструкции — возведение двух путепроводов и одного мостового перехода», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что данные сооружения «можно назвать самыми грандиозными объектами строительства последнего десятилетия».

«Можно сравнить со строительством путепровода через реку Суру, соединяющего улицу Кирова и улицу Измайлова. Строительство путепровода протяженностью 1 км 600 метров велось около 7 лет», — добавляется в сообщении.

В сообщении уточняется, что к настоящему времени подрядная организация завершила монтаж первой подпорной стенки и устройство основания первой опорной колонны путепровода, который пройдет над железнодорожными путями.

«Второй путепровод пройдет через существующую автодорогу и одну ветку железной дороги. Чтобы соединить эти два путепровода, подрядная организация делает земляную насыпь. Сейчас высота этой насыпи составляет 17 метров», — поясняется в нем.

В тексте отмечается, что в 2021 году планируется установить 80% колонн путепровода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», реконструкция дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной в Пензе стартовала в 2019 году. Заказчик — ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области».

В рамках первого этапа работы проводились на участке от улицы 40 лет Октября до улицы Бийской. Контракт был заключен с ООО «Автодорога». Его цена составила 412,6 млн. рублей. Работы удалось завершить досрочно.

Второй этап реконструкции — на участке от пересечения улиц Рябова и Перспективной до улицы Центральной — начат осенью 2020 года. Подрядчик — ООО «Автодорога», цена контракта — 812,7 млн. рублей.

25 ноября 2020 года с ООО «Автодорога» был заключен новый контракт на очередной этап реконструкции. Его цена составила около 2,8 млрд. рублей. Срок реализации контракта — 15 декабря 2026 года.