В Пензу прибыли 440 беженцев из ДНР Общество

Пенза, 26 марта 2022. PenzaNews. Поезд с 440 беженцами из Донецкой народной республики (ДНР), среди которых 104 ребенка, прибыл в Пензу в минувшую пятницу, 25 марта.

Фото: Pnzreg.ru

На перроне их встречали представители областной власти, сотрудники МЧС, военнослужащие, врачи и волонтеры.

Как сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, эвакуированные из ДНР люди будут доставлены в пункт временного размещения в Леонидовке.

«У нас в регионе с 22 февраля живут более 700 человек из Донецкой и Луганской народных республик. Новоприбывшие также будут обеспечены питанием, дети пойдут в детские сады, школы и колледжи. Всем будет оказана медицинская помощь, проведена диспансеризация. Естественно, тем, кто захочет работать на территории нашего региона, будут предложены варианты трудоустройства», — сказал он.

По словам руководителя субъекта федерации, у Пензенской области есть ресурс для приема беженцев.

«Кроме того, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным принято решение, что регионам, которые принимают эвакуированных, выделяется соответствующая поддержка из федерального бюджета», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.