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В Пензу прибыл поезд с беженцами из Донбасса

22:55 | 22.02.2022 | Общество

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Пенза, 22 февраля 2022. PenzaNews. Поезд с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Пензу около 22.30 вторника, 22 февраля.

В Пензу прибыл поезд с беженцами из Донбасса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На перроне их встречали представители областной и городской власти, сотрудники правоохранительных органов, врачи, волонтеры и журналисты.

На Привокзальной площади к этому времени уже были припаркованы автобусы, чтобы доставить прибывших жителей ДНР и ЛНР в пункты временного проживания.

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Ранее пресс-служба правительства Пензенской области сообщила, что в регионе определено восемь объектов, где будут размещены беженцы из Донбасса. Это санатории имени Володарского и Кирова, «Березовая роща», гостиницы «Ласточка» и «Буртасы». Также места будут предоставлены в детском лагере «Звездочка», санатории «Нива» и на базе социального объекта в Леонидовке.

Накануне губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что 22 февраля в регион двумя железнодорожными составами будут доставлены 2,1 тыс. человек, эвакуированных из Донецка и Луганска, однако утром во вторник стало известно о том, что в Пензу прибудет один поезд с 737 беженцами, при этом почти половина из них — дети.

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