В Пензе ветеран МЧС спас мужчину, провалившегося под лед на ручье Стремянный Общество

Пенза, 1 апреля 2022. PenzaNews. Александр Грязев, который более 30 лет жизни отдал службе в пожарной охране, спас мужчину, провалившегося под лед на ручье Стремянный около садоводческого товарищества «40 лет Октября» в Пензе в пятницу, 1 апреля.

Фото: 58.mchs.gov.ru

«Утром я пришел на дачу раскидывать снег. Слышу: кто-то зовет на помощь. В водоеме недалеко от берега увидел мужчину. Он был по шею в ледяной каше и звал на помощь. На крики бежал мужчина, который рыбачил недалеко. Взяв веревку, мы выбежали на берег и стали бросать ее утопающему. Вместе нам удалось вытянуть мужчину на берег. Попутно вызвали спасателей», — цитирует Александра Грязева пресс-служба МЧС России по Пензенской области.

Он дал мужчине сухую одежду и передал его сотрудникам пожарно-спасательного центра, которые отвезли его домой, так как в медицинской помощи тот не нуждался.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», три года назад — 2 апреля 2019 года — Александр Грязев на том же водоеме спас другого мужчину, который также провалился под лед.