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В Сердобском районе на территории трех муниципальных образований введен режим повышенной готовности

17:59 | 05.04.2022 | Общество

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Пенза, 5 апреля 2022. PenzaNews. Режим повышенной готовности введен на территории трех муниципальных образований в Сердобском районе Пензенской области в связи с резким подъемом воды в реке Сердобе. Соответствующее решение принято на экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое состоялось под председательством главы администрации района Александра Бедикина во вторник, 5 апреля.

В Сердобском районе на территории трех муниципальных образований введен режим повышенной готовности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Обсудив сложившуюся ситуацию возможного подтопления на территориях Сердобска, сел Пригородное и Куракино, члены комиссии приняли решение о введении режима повышенной готовности», — говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Сердобского района.

В нем указано, что в целях обеспечения безопасности населения в зонах возможного подтопления выставлены гидрологические посты для круглосуточного наблюдения за развитием ситуации, создана и укомплектована эвакуационная группа, подготовлены пункты временного размещения граждан.

«В настоящее время проводится оповещение населения о текущей ситуации. Обеспечен контроль со стороны заинтересованных служб и должностных лиц», — подчеркивается в тексте.

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