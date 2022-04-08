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Сезон активности клещей начался в Пензенской области

10:28 | 08.04.2022 | Общество

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Пенза, 8 апреля 2022. PenzaNews. Сезон активности клещей начался в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в регионе.

Сезон активности клещей начался в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Управление Роспотребнадзора по Пензенской области информирует о начале сезона активности клещей, который ежегодно начинается с начала апреля с наступлением теплых дней и таяния снега. В этом году первый укус зарегистрирован 6 апреля. Пострадавший — ребенок 10 лет из Бессоновского района. Предположительно, клещ переполз с домашнего животного», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что снятый с ребенка клещ доставлен на исследование в лабораторию.

«ИЛЦ [Испытательно-лабораторный центр] ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» обеспечен достаточным количеством тест-систем для проведения исследований клещей на все виды инфекций, передаваемых клещами», — отмечается в сообщении.

Из него следует, что в настоящее время прием клещей для последующего исследования осуществляется в Пензе в вирусологической лаборатории на улице Лермонтова, 36; с 18 апреля он будет организован на улице Маршала Крылова, 3, а также на 4-м проезде Терновского, 3.

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