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С 30 апреля начнут ходить автобусы из Заречного до дач

17:37 | 08.04.2022 | Общество

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Заречный, 8 апреля 2022. PenzaNews. Жители города Заречного Пензенской области смогут добраться до дач на муниципальных автобусах начиная с 30 апреля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

С 30 апреля начнут ходить автобусы из Заречного до дач. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как сообщил начальник службы эксплуатации МП «Автотранс» Игорь Калячкин, в первое время поездки на дачи будут осуществляться только по графику выходных и праздничных дней: с 7.00 до 20.00, перерыв с 11.00 до 14.00. В частности, автобусы повезут зареченцев в коллективные сады 30 апреля, 1, 2 и 4 мая», — сказано в тексте.

В нем обращается внимание на то, что 3 мая, на которое в этом году выпадает Радоница, пассажирский транспорт будет задействован не на дачных маршрутах, а для обеспечения перевозки граждан до городского кладбища.

«В первой половине мая зареченцы также смогут ездить на автобусах в коллективные сады с 7 по 10 мая и с 14 по 15 мая. А уже с 17 мая дачные поездки будут осуществляться в соответствии с обычным графиком рабочих и выходных дней, с которым можно ознакомиться на сайте МП «Автотранс». Перевозить зареченских пассажиров по дачным маршрутам в 2022 году планируется по 31 октября», — уточняется в сообщении.

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