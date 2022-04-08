В Пензе для волонтеров организовали акцию-концерт «Спасибо» Общество

Пенза, 8 апреля 2022. PenzaNews. Акция-концерт «Спасибо», организованная для волонтеров, состоялась в киноконцертном зале «Пенза» в пятницу, 8 апреля.

Фото: Pnzreg.ru

В числе почетных гостей к участникам мероприятия обратился губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Я считаю, что волонтерство — это то движение, в котором человек может раскрыть все лучшие качества, которые у него есть. Только помогая другим, можно стать настоящим человеком», — сказал он.

Глава региона отдельно поблагодарил волонтеров за их активность во время пандемии коронавируса.

«Практически с первых дней вы вступили в борьбу с коронавирусной инфекцией. Особая нагрузка легла на плечи волонтеров-медиков. Вы работали в колл-центрах и больницах, помогали и консультировали тех, кто лечился на дому. Именно в пандемию проявился весь размах и действие нашего волонтерского движения», — отметил Олег Мельниченко.

Он также высоко оценил действия пензенских волонтеров в период проведения специальной военной операции на Украине.

«Мы видим большой поток людей, прибывающих в том числе и в Пензенскую область. В первую очередь это женщины и дети — люди, которые очень нуждаются в нашей и вашей помощи. И то, как вы встречали их на вокзале, сопровождали в пунктах временного размещения, говорит о вашей огромной работе», — подчеркнул руководитель субъекта федерации.

«Именно активисты волонтерского движения являются представителями золотой молодежи. Я уверен, у нас впереди еще много важных задач, которые предстоит решить общими усилиями. И волонтерское движение на пензенской земле всегда будет поддерживаться губернатором Пензенской области», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.