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В Пензе для волонтеров организовали акцию-концерт «Спасибо»

18:05 | 08.04.2022 | Общество

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Пенза, 8 апреля 2022. PenzaNews. Акция-концерт «Спасибо», организованная для волонтеров, состоялась в киноконцертном зале «Пенза» в пятницу, 8 апреля.

В Пензе для волонтеров организовали акцию-концерт «Спасибо»

Фото: Pnzreg.ru

В числе почетных гостей к участникам мероприятия обратился губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Я считаю, что волонтерство — это то движение, в котором человек может раскрыть все лучшие качества, которые у него есть. Только помогая другим, можно стать настоящим человеком», — сказал он.

Глава региона отдельно поблагодарил волонтеров за их активность во время пандемии коронавируса.

«Практически с первых дней вы вступили в борьбу с коронавирусной инфекцией. Особая нагрузка легла на плечи волонтеров-медиков. Вы работали в колл-центрах и больницах, помогали и консультировали тех, кто лечился на дому. Именно в пандемию проявился весь размах и действие нашего волонтерского движения», — отметил Олег Мельниченко.

Он также высоко оценил действия пензенских волонтеров в период проведения специальной военной операции на Украине.

«Мы видим большой поток людей, прибывающих в том числе и в Пензенскую область. В первую очередь это женщины и дети — люди, которые очень нуждаются в нашей и вашей помощи. И то, как вы встречали их на вокзале, сопровождали в пунктах временного размещения, говорит о вашей огромной работе», — подчеркнул руководитель субъекта федерации.

«Именно активисты волонтерского движения являются представителями золотой молодежи. Я уверен, у нас впереди еще много важных задач, которые предстоит решить общими усилиями. И волонтерское движение на пензенской земле всегда будет поддерживаться губернатором Пензенской области», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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