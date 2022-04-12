Олег Мельниченко поздравил пензенцев с Днем космонавтики Общество

Пенза, 12 апреля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем космонавтики, который отмечается 12 апреля.

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«Ракетно-космическая отрасль всегда была и остается важнейшим государственным приоритетом, одним из драйверов развития России. В этот торжественный день мы по праву гордимся достижениями наших прославленных ученых, разработчиков, инженеров, рабочих, которые сумели в кратчайшие сроки создать первый в мире пилотируемый космический корабль «Восток-1», — отметил глава региона.

Он добавил, что Пензенская область внесла весомый вклад в становление отечественной космонавтики.

«И сегодня коллективы предприятий и научно-исследовательских институтов региона плодотворно трудятся, создавая уникальные приборы и современные устройства, совершая подлинные технологические прорывы», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он выразил уверенность в том, что так будет и впредь.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо Отечества!» — сказал губернатор.