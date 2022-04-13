Символика Пензенской области согласована геральдическим советом при президенте РФ — Лидин Общество

Пенза, 13 апреля 2022. PenzaNews. Символика Пензенской области согласована геральдическим советом при президенте России. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Валерий Лидин, комментируя вынесенные на предстоящую сессию законопроекты о гербе, флаге и гимне региона.

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«Символика региона прошла экспертизу и согласована в геральдическом совете при президенте РФ и соответствует всем требованиям единой государственной политики в области геральдики», — сказал он в ходе совместного заседания комитетов регионального парламента по государственному строительству и вопросам местного самоуправления и по социальной политике, состоявшегося в среду, 13 апреля.

Предполагается, что законопроекты о гербе, флаге и гимне Пензенской области будут рассмотрены депутатами 15 апреля.