Подготовлены законопроекты о гербе, флаге, гимне Пензенской области и о символах власти губернатора Общество

Пенза, 12 апреля 2022. PenzaNews. Законопроекты о гербе, флаге, гимне Пензенской области и о символах власти губернатора планируется рассмотреть в ходе 50-й очередной сессии Законодательного собрания региона, которая состоится в предстоящую пятницу, 15 апреля.

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Законом «O гербе Пензенской области» предлагается утвердить художественно-графическое изображение трех версий герба: полного герба; коронованного щита; а также гербового щита, или малого герба.

Согласно описанию, герб Пензенской области представляет собой три золотых снопа, перевитых червлеными лентами, один подле другого, расположенные на щите зеленого цвета. Щит увенчан золотой российской императорской короной и окружен лентой ордена Ленина. Зеленый цвет символизирует здоровье и жизненный рост; красный — жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, красоту и труд; желтый — уважение и интеллект, богатство и стабильность, а также свет и духовность.

В проекте закона перечислено, где размещается герб Пензенской области, в частности, на флаге региона, на должностном знаке и печати губернатора, на зданиях Заксобрания и облправительства.

Законом «O гимне Пензенской области» предлагается установить музыкальную редакцию гимна региона, который представляет собой музыкально-поэтическое произведение (музыка Виктора Огарева, стихи Ксении Сурской).

В случае принятия закона «O флаге Пензенской области» будет утверждено новое художественно-графическое изображение флага региона, которое в настоящее время содержит символическое изображение Спаса Нерукотворного.

Предполагается, что флаг будет представлять собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух вертикальных полос: зеленого цвета и желтого. B центре желтой полосы будет располагаться многоцветный вариант полного герба Пензенской области.

В соответствии с законопроектом «О символах власти Губернатора Пензенской области», планируется установить, что символами власти главы региона будут являться должностной знак и штандарт (флаг) губернатора, который, как следует из приложения к проекту, будет содержать символическое изображение Спаса Нерукотворного.

Предусмотрено, что в случае принятия данные региональные законы вступят в силу с 1 июня 2022 года.