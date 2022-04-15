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Пензенский краеведческий музей планируется сделать одним из самых современных в ПФО

17:43 | 15.04.2022 | Общество

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Пенза, 15 апреля 2022. PenzaNews. Пензенский краеведческий музей планируется сделать одним из самых современных в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко, представляя отчет о результатах деятельности регионального правительства за прошлый год в ходе 50-й очередной сессии Законодательного собрания, состоявшейся в пятницу, 15 апреля.

Пензенский краеведческий музей планируется сделать одним из самых современных в ПФО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вы знаете, что здание по [улице] Белинского, 8 передано краеведческому музею, и мы планируем [...] сделать в Пензе в течение 2023 года один из самых современнейших краеведческих музеев Приволжского федерального округа», — сказал глава региона.

По его словам, в настоящее время ведется разработка необходимой проектно-сметной документации.

«Я думаю, что это очень хороший проект», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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